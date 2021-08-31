Обнинск, Калужская область, 31 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области 46-летняя жительница Московской области, позиционируя себя руководителем фирмы, занимающейся организацией концертной деятельности, предлагала местным предпринимателям предоставить в её распоряжение денежные средства в счет оплаты будущих выступлений популярных артистов. Женщина обещала коммерсантам быструю прибыль в размере 20%, сообщили 31 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Любители шоу-бизнеса предоставляли женщины займы. Передача денег в обязательном порядке оформлялась при помощи договоров. Однако подозреваемая в мошенничестве сообщала потерпевшим о якобы переносе даты концертов на более поздние сроки, ссылаясь на различные причины. Сначала предприниматели верили и ждали, но, когда сроки увеличились до полугода и более, обратились в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что концерты запланированы не были, а женщина давно потратила чужие средства на собственные нужды. Сумма ущерба, причиненного одному потерпевшему, составила более 900 тысяч рублей, второму — более 600 тысяч рублей. Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело.