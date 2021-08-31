Турин, Италия, 31 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кин перешёл в туринский «Ювентус». Об этом 31 августа сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Instagram.com/moise_kean Мойзе Кин

21-летний Кин перешёл в «Ювентус» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что по окончании срока аренды «Ювентус» обязан будет выкупить футболиста за €28 млн.

Кин является воспитанником «Ювентуса», за основную команду которого он играл с 2016 по 2019 год. После этого он перешёл в «Эвертон», а сезон-2020/21 провёл в ПСЖ на правах аренды.