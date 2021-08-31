Новосибирск, 31 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Признание нацистских убийств на нашей территории геноцидом нашего народа является назревшим и востребованным решением. Об этом заявил ИА REGNUM новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя новость о том, что суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступления нацистов

«Признание нацистских убийств на нашей территории геноцидом нашего народа является назревшим и востребованным решением. И такое решение логически ведёт к отказу от ряда идеологических установок и политико-правовых деклараций, сделанных в 1990-е годы. Установок на частичную ревизию причин и итогов Великой Отечественной войны, связанных с частичным оправданием нацистской агрессии одиозностью советского режима, а также попытки уравнять агрессоров и их жертв с помощью теории «двух тоталитарных режимов, одинаково виновных в развязывании войны», — отметил Бирюков.

Напомним, что решение о признании геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны было принято по инициативе прокуратуры региона.

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