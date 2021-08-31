Самара, 31 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Двенадцать школ намерены построить до 2024 года в Самарской области. Об этом 31 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров в своем обращении к местным жителям по случаю предстоящего Дня знаний.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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Азаров отметил, что 1 сентября для школьников и студентов начинается очень ответственная, интересная и насыщенная пора, которая будет наполнена новыми впечатлениями и открытиями.

Он подчеркнул, что благодаря национальным проектам, а также реализации областной стратегии лидерства руководству региона удалось совершить настоящий прорыв в обновлении материально-технической базы отрасли.

«Только за три последних года в регионе были введены в эксплуатацию девять школ и 50 детских садов. В период с 2022 по 2024 годы в Самарской области планируется строительство ещё 12 новых школ. Для развития творческого потенциала учеников созданы 151 центр «Точка роста», два цифровых центра «IT-куб», мобильный «Кванториум». За счет средств регионального бюджета в школах, расположенных в малых городах и сельских районах, открыты 49 мини-технопарков», — говорится в обращении.

Азаров отметил, что большие надежды власти области связывают с развитием науки и высшей школы, а также становлением научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

«Уверен, что создание качественно новой образовательной среды, раскрытие огромного научно-образовательного потенциала Самарской области станет надежной основой для прорывного развития нашего региона, улучшения условий жизни людей», — сообщил он.