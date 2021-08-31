Белград, 31 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Военная полиция Сербии приступила к эксплуатации российских внедорожников «УАЗ Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

Uaz.ru УАЗ «Патриот»

В общей сложности власти Сербии закупили для военной полиции 64 российских внедорожника. Машины укомплектованы проблесковыми маячками, а на чёрных полосах по бокам автомобиля нанесена надпись «Воjна полициjа».

Вооруженные силы Сербии в основном укомплектованы российской техникой, поскольку страна не входит в ЕС и НАТО.

По предварительным данным, новинка участвует в проходящих сейчас в Сербии армейских международных играх «Страж порядка».

Стоит отметить, что конкурс «Страж порядка» проходит в Сербии впервые. В нем участвуют команды военной полиции из Сербии, России, Белоруссии, Армении, Алжира, Вьетнама, Ирана, Катара, а также из Казахстана, Китая и Узбекистана.

Ранее компания MW Motors представила на авторынке Евросоюза электрический вариант вседорожника УАЗ «Хантер». Он получил название MWM Spartan EV. В движение модель приводит электродвижок мощностью 163 л. с. (600 Нм).

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