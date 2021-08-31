Томск, 31 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» в Томской области прошли 11 тысяч человек, в том числе 1017 — старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в администрации региона.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» доступна во всех лечебных учреждениях и в мобильных пунктах, заверили областные власти.

В целом в Томской области от коронавируса вакцинированы 275 800 человек. Оба компонента получили 247 986 человек.

Добавим, за весь период прививочной кампании в регион поступило 351 111 доз вакцины.