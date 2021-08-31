Уотфорд, Великобритания, 31 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Уотфорд» расстался с нападающим Троем Дини. Об этом 31 августа сообщается на сайте команды.

Franziska Трой Дини

Отмечается, что срок соглашения капитана команды с клубом истекал летом 2022 года. Но «Уотфорд» бесплатно отпустил 33-летнего игрока, с которым не планировал продлевать контракт.

По информации Sky Sports, основным претендентом на нападающего является «Бирмингем».

Дини выступал в составе «Уотфорда» на протяжении 11 лет. В сезоне 2020/21 «Уотфорд» вышел в премьер-лигу.