Пермь, 31 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Крупный российский туроператор начал продажу путевок на египетский курорт Хургада. Туристам предлагают прямые перелеты из Перми.

Египет

Первый вылет запланирован на 10 сентября. Авиаперевозки будут осуществлять самолеты АК «Россия».

Представители пермских турагентств в соцсетях информируют, что стоимость тура на одного человека составит от 50 тыс. рублей. Продолжительность отдыха может варьироваться от семи до 14 ночей.

Стоит отметить, в начале августа допуск к выполнению прямых рейсов из Перми в Египет получили восемь авиакомпаний.