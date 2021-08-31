Москва, 31 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Предприятия обрабатывающей промышленности и IT-индустрии увеличили налоговые отчисления в бюджет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа сообщила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Так, за первые семь месяцев 2021 года поступления в городской бюджет от IT-индустрии увеличились на 12,7%, а от отрасли обрабатывающей промышленности на 10,0% в годовом выражении.

«Устойчивый рост демонстрируют поступления от IT-сектора и предприятий обрабатывающей промышленности. Напомню, что эти отрасли даже в сложных условиях прошлого года не только избежали падения, но и улучшили собственные производственно-экономические показатели», — отметила Зяббарова.