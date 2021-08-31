Москва, 31 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. На северо-востоке Москве в районе Марфино создадут Музей криптографии площадью более 6,5 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей

В данный момент на выделенном земельном участке расположено два склада и здание бывшего Марфинского НИИ площадью около 4,3 тыс. кв. метров

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, после Великой Отечественной войны в НИИ производилась аппаратура для радиоразведки и шифрования, к работам привлекали заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, московские музеи переходят на систему доступа по QR-кодам.

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