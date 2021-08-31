Москва, 31 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На Международную космическую станцию (МКС) доставили оборудование для исследования трещин в старейшем модуле «Заря», сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента», — написал Рогозин в Twitter.

Он добавил, что это поможет установить, является ли то, о чем «говорил генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев, «несквозными трещинами» или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Соловьев сообщил, что в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции космонавты обнаружили новые несквозные трещины. Соловьёв уточнил, что несколько несквозных трещин были обнаружены в модуле «Заря». Этот модуль является первым и самым старым на МКС. Как пояснил специалист, такая ситуация вызывает у него опасения.

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