Пекин, 31 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Реставрация ступней одной из самых старых в Китае статуй каменного Будды, возраст которой составляет 1600 лет, и которая находится в гротах горы Тяньти, завершена. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Археология

Уточняется, что, по информации агентства «Синьхуа», проект по реставрации статуи, расположенной в северо-западной китайской провинции Ганьсу и построенной из хрупкого красного песчаника рядом с водохранилищем, начался в мае прошлого года.

При этом представитель Академии Дуньхуан, проводившей реставрацию, Цяо Хай отметил, что наиболее сложной оказалась реставрация ног каменного Будды, сильно пострадавших от просачивающейся воды.

Также он рассказал, что в ходе работ была откачана вода с пола и камней, которые окружают статую Будду, удалены отколовшиеся куски камня, а также выяснены первоначальный размер и особенности сильно поврежденных ног, которые в ходе работ были восстановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на месте археологических раскопок в Гуанчжоу, являющемся столицей южной китайской провинции Гуандун, было найдено пятьдесят восемь гробниц и множество артефактов периода до династии Цинь (221−207 до н.э.).