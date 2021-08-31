Астана, 31 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года казахстанские дилеры реализовали на 50% больше новых легковых машин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 31 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

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Так, за прошлый месяц в Казахстане было продано 10 тыс. автомобилей. По итогам января — июля 2021 года казахстанские дилеры реализовали на 59% больше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении это составило 62,2 тыс. экземпляров.

Первое место по продажам в Казахстане по итогам июля 2021 года заняла марка Chevrolet. Было продано 2770 автомобилей этого бренда, что в восемь раз больше, чем в июле 2020 года. Отмечается, что Chevrolet принадлежит 30% от общего объёма продаж легковых машин в июле 2021 года.

Второе место принадлежит компании Hyundai, реализовавшей на казахстанском авторынке 2060 машин — это на 111% больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров Toyota. За июль текущего года в Казахстане было продано 1250 автомобилей японской марки, что на 41% больше по сравнению с июлем 2020 года.

На четвертом и пятом местах оказались Kia (1230 ед.; +108%) и российская марка Lada (670 ед.; — 58%).

Напомним, по данным аналитической компании Canalys, продажи электрокаров на мировом рынке за первое полугодие 2021 года выросли 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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