Рим, 31 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Рома» расторг контракт с полузащитником Хавьером Пасторе. Об этом 31 августа сообщается на сайте команды.

Хавьер Пасторе

Отмечается, что соглашение с 32-летним аргентинским игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Теперь Пасторе находится в статусе свободного агента.

Пасторе в 2009—2011 годах играл за итальянский «Палермо». Потом он перешёл в ПСЖ, с которым стал пятикратным чемпионом Франции. В 2018 году он перебрался в «Рому».

В сезоне 2020/21 Пасторе сыграл за «Рому» всего в пяти матчах Серии А, в которых провёл на поле в общей сложности 77 минут и не отметился результативными действиями.