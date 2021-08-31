Саратов, 31 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 31 августа 632 077 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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За сутки вакцинировали 2723 жителя. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 564 423 человека, в том числе за сутки — 4606 саратовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, основные симптомы коронавирусной инфекции меняются с появлением новых штаммов вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли британские учёные после изучения историй болезни пациентов с COVID-19.

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