Москва, 31 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Наиболее активные темпы роста налоговых отчислений в бюджет Москвы демонстрирует отрасль торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа сообщили в департаменте финансов столицы.

Pxhere.com Торговля

По словам главы ведомства Елены Зяббаровой, значительный прирост поступлений демонстрируют отрасли торговли, услуг и строительства. Высокая динамика потребительского спроса, федеральные и городские меры поддержки смогли способствовать росту деловой активности и улучшению экономических показателей в сфере торговли, отметила она.

«За семь месяцев поступления в бюджет от отрасли увеличились на 32,6% или на 72,3 млрд рублей», — сказано в сообщении департамента.

Немногим хуже оказались дела в сфере строительства. В годовом выражении поступления в городской бюджет от предприятий этой отрасли к 1 августа выросли на 27,8%.