Иркутск, 31 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Власти Иркутской области на День знаний объявили о введении запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Как сообщает региональная Служба потребительского рынка и лицензирования, «сухой закон» будет действовать 1 сентября с 8:00 до 23:00 по местному времени.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Радостный праздник 1 сентября!

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Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания. Служба потребительского рынка просит сообщать информацию о фактах продажи алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2021 года в школах Приангарья сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников.

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