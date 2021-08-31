Ярославль, 31 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославле в Дзержинском районе появятся муралы (рисунки на архитектурных сооружениях), посвящённые погибшей в 2011 году хоккейной команде «Локомотив» и одному из самых ярких её игроков Ивану Ткаченко. Об этом было объявлено на общегородском совещании в мэрии 31 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Эсксизы муралов, посвящённых «Локомотиву»

Три рисунка появятся на фасадах дома №73 по проспекту Дзержинского, в котором жил нападающий Иван Ткаченко.

«В территориальную администрацию Дзержинского района обратились жители, спортивная общественность с предложением нанести граффити, посвященное команде «Локомотив», на фасаде дома №73 по проспекту Дзержинского. Это практически въезд в Дзержинский район. В этом доме жил Иван Ткаченко. 7 сентября у нас значимая дата — 10 лет трагедии в Туношне. Данную инициативу поддержали жители, общественность, спортивная общественность и предприятия района. Проработаны эскизы на три фасада. Прошу вас поддержать данный проект», — сказала глава администрации Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

Рисунки планируется нанести до 7 сентября — годовщины гибели команды. В мэрии Ярославля поддержали начинание общественности.

«Приглашайте 7 сентября. Ребят поблагодарим, которые всё это реализуют. Очень хорошая идея», — добавил Владимир Волков.

7 сентября, в день десятилетия гибели «Локомотива», в городе пройдут траурные мероприятия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7.09.2011 самолёт с игроками, тренерами и персоналом клуба потерпел крушение после вылета из аэропорта «Туношна» под Ярославлем. Погибли 44 человека, включая членов экипажа. Выжил только бортинженер.