Мурманск, 31 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Мурманской области свернули более ста ковидных коек в «красных зонах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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«В Мурманской области сохраняется тенденция к стабилизации эпидситуации» , — сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет 1 303 койки, из них 966 — оснащены кислородном, в том числе 123 койки оборудованы аппаратами ИВЛ. По данным на 30 августа, 38% коечного фонда свободно. На догоспитальном этапе помощь пациентам с ковид оказывают 22 бригады скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад.

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Как сообщало ИА REGNUM, число больных ковидом в Мурманской области продолжает расти — на лечении находятся более 13 тысяч человек.