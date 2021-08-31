Вашингтон, 31 августа 2021, 10:49 — REGNUM Представители Южной Кореи и США обсудили вопросы, касающиеся возможности оказания гуманитарной помощи КНДР и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального представителя США по КНДР Сон Кима.
Данное заявление он сделал 30 августа после переговоров со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.
По словам представителя США, стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, а также подтвердили приверженность делу полной денуклеаризации Корейского полуострова.
По окончании встречи Сон Ким и Но Гю Док договорились продолжить консультации по данному вопросу.
В свою очередь, представитель Южной Кореи отметил, что северокорейская ядерная проблема является «неотложной», подчеркнув о том, что её необходимо решать посредством диалога и дипломатии. Он также сообщил, что Сеул и Вашингтон внимательно следят за деятельностью КНДР.
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