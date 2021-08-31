Вашингтон, 31 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США обсудили вопросы, касающиеся возможности оказания гуманитарной помощи КНДР и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального представителя США по КНДР Сон Кима.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Данное заявление он сделал 30 августа после переговоров со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

По словам представителя США, стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, а также подтвердили приверженность делу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

По окончании встречи Сон Ким и Но Гю Док договорились продолжить консультации по данному вопросу.

В свою очередь, представитель Южной Кореи отметил, что северокорейская ядерная проблема является «неотложной», подчеркнув о том, что её необходимо решать посредством диалога и дипломатии. Он также сообщил, что Сеул и Вашингтон внимательно следят за деятельностью КНДР.