Лозанна, Швейцария, 31 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона.

RonnyK Допинг

В его допинг-пробе, которая была взята 19 июня во время спринтерского чемпионата Европы по триатлону, обнаружен эритропоэтин.

34-летний спортсмен временно отстранён от соревнований. Он имеет право запросить анализ допинг-пробы «Б» и оспорить решение федерации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Брюханков является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы. Он участвовал в трёх Олимпиадах (2008, 2012, 2016).