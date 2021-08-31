На Урале рассмотрят апелляцию прокурора на освобождение фотографа-убийцы
Екатеринбург, 31 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Свердловский областной суд изучит апелляцию прокурора по поводу освобождения фотографа Дмитрия Лошагина, осуждённого за убийство супруги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа.
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Суд
Судебное заседание пройдет 20 сентября в 14:30 (время местное). Апелляционное представление рассмотрит судья Максим Ашрапов.
Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура уверена: Лошагин не утратил общественной опасности. Фотограф не стал признавать вину в инкриминируемом ему преступлении.