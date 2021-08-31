Оренбург, 31 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Оренбурге муниципальные чиновники в одностороннем порядке расторгли договор аренды усадьбы купца П.Н.Оглодкова, являющейся объектом культурного наследия, сообщает orenburg.media.

Merio Аренда

Недвижимость с 2018 года АНО «Евразийский творческий союз художников и реставраторов». До конца 2021 года недвижимость должны были отреставрировать. Летом 2021 года прокуратура проинформировала о привлечении к административной ответственности АНО за незаконную реставрацию. Организацию оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Ранее на действия арендатора жаловались жители расположенных рядом с историческим особняком домов. Горожане негодовали по поводу появившегося ограждения, которое заблокировало проход между зданиями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Оренбурга, в адрес арендатора направлена претензия о расторжении договора с 17 сентября 2021 года.

Добавим, усадьба П.Н. Оглодкова построена в 1877 году и находится на ул. Яицкая.

Читайте также: В Оренбурге организацию оштрафовали за незаконную реставрацию усадьбы