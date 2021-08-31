Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чувашии после проведения парламентских выборов работа будет строиться в формате так называемого «расширенного правительства». Об этом заявил глава республики Олег Николаев на третьем этапе региональной конференции «Единой России», сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Выступает глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Говоря о формировании программ на основе наказов и предложений от избирателей, Олег Николаев отметил, что «это ложится в ту логику, по которой сегодня функционирует» чувашское правительство:

«Мы предполагаем после выборов выстраивать деятельность правительства в формате так называемого «расширенного правительства».

По словам главы Чувашии, «это, конечно, не юридический документ, а чисто организационный». В состав «расширенного правительства» включаются сенаторы, депутаты Госдумы и Госсовета.

«И логика такой организации простая: находясь в постоянном контакте с депутатами Госдумы России, мы совместно разрабатываем проекты, которые продвигаем», — сказал Олег Николаев.

Глава региона пояснил, что это позволяет учитывать «федеральные тренды» и инструменты поддержки, а также «синхронизировать их для получения максимального эффекта».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении глава Чувашии сделал акцент на «тезисах, с которыми выступил президент России Владимир Путин». И в числе ключевых направлений выделил федеральные инфраструктурные кредиты для реализации масштабных проектов, в том числе в сфере ЖКХ.

Напомним, в сентябре в Чувашии будут выбирать депутатов Госдумы России и Госсовета республики.

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