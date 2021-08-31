Гуанчжоу, Китай, 31 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На месте археологических раскопок в Гуанчжоу, являющемся столицой южной китайской провинции Гуандун, было найдено пятьдесят восемь гробниц и множество артефактов периода до династии Цинь (221−207 до н.э.). Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Khavlina Valeria Раскопки

По информации Муниципального института культурного наследия и археологии Гуанчжоу, которую приводит агентство «Синьхуа», в районе Хуанпу города Гуанчжоу были проведены раскопки в более чем 200 гробницах, ямах и погребах.

При этом уточняется, что найденные останки относятся к двум периодам: от эпохи позднего неолита до ранней династии Шан (1600−1046 до н. э.) и от династии Западная Чжоу (1046−771 до н. э.) до Периода вёсен и осеней (770−476 до н. э.).

Также указывается, что археологические раскопки в этом районе были начаты в июне и они проводились на общей площади свыше двух тыс. кв. метров. Кроме того, отмечается, что во время этих работ было обнаружено свыше 160 предметов и наборов из фаянса, протофарфора и изделий из бронзы, нефрита и камня, включая хорошо сохранившийся высококачественный нефритовый браслет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что в Индонезии был найден скелет молодой женщины возрастом 7200 лет.