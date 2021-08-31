Турин, Италия, 31 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» завершил трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом 31 августа сообщается на сайте клуба

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

«Ювентус» раскрыл финансовые детали сделки по Роналду. Сумма трансфера составила €15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет.

Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере €8 млн при достижении конкретных спортивных целей Роналду и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. За «красных дьяволов» он выступал с 2003 по 2009 год.

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