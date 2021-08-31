Киров, 31 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Кирове планируется строительство школы с бассейном, которая примет 1 тыс. учеников. Застройщика определят по результатам тендера, объявленного управлением капстроительства области, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Электронный аукцион пройдёт 13 сентября 2021 года. Максимальная цена контракта — 817 676 900 рублей. Источник финансирования — областной бюджет.

Под строительство определен участок по проспекту Строителей, 29 в Кирове. Площадь территории для размещения объекта — ориентировочно 5,06 га.

Решено «принять в качестве проекта повторного применения проектную документацию по объекту «Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, в мкр. № 1 жилого района «Чистые Пруды г. Кирова» (Кировская область)». Данный проект фигурирует в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ.

Работы выполняются «под ключ». Завершить проектирование должны за 106 дней — до конца декабря 2021 года. На строительство отводится ещё один год — до конца декабря 2022 года.