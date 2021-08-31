Москва, 31 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Экономика Москвы восстанавливается после вызванного пандемией коронавируса кризиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

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Именно этим процессом она объяснила повышение в годовом выражении доли доходов городского бюджета на 400 млрд рублей по за первые семь месяцев 2021 года. Причем содействие этому процессу оказали меры адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей, уверена чиновник.

«Положительная динамика наблюдается во всех отраслях экономики. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о завершении восстановительного периода и переходе экономики на траекторию роста», — сказала Зяббарова.