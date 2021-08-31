Уфа, 31 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. 300 тысяч новых деревьев планируют высадить в Башкирии. Об этом 30 августа сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

«Славнефть-ЯНОС» Посадка деревьев

По его словам, высадка деревьев будет проходить в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

«Традиционно в осенний период мы планируем проведение акции по посадке леса. В текущем году акцию «Зелёная Башкирия» предполагаем провести в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», которая запланирована в период с 20 сентября по 20 октября. Будем привлекать местное население, представителей трудовых коллективов, общественных организаций и волонтёров», — сообщил он.

Сообщается, что в республике для этих целей уже подготовлены 55 участков на общей площади свыше 73 га, на которых планируется высадить 300 тысяч новых деревьев.

«В целом же посадка деревьев в осенний период будет проведена на площади порядка 500 га. Центральной площадкой посадки леса предлагаем определить лесной участок площадью 1,5 га вблизи д. Акманай Чишминского района, где планируем высадить около шести тысяч саженцев хвойных пород», — пояснил министр.