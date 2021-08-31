Калуга, 31 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В начале сентября в рамках лесопосадочной кампании «Сохраним лес» на территориях лесного фонда и муниципалитетов на общей площади 180 гектаров запланировано высадить более 500 тысяч деревьев, сообщили 31 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 100 волонтёров приняли участие в акции «Сохраним лес» на территории Износковского лесничества

По традиции, в акции примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, лесничеств, предприятий, общественных и образовательных организаций. Центральное мероприятие пройдёт в Калужском лесничестве 1 октября. Лесоводы пригласили земляков присоединиться к экомарафону и внести посильный вклад в сохранение зелёного богатства калужского края.

Информация о датах, месте и времени акции, которая пройдёт в рамках национального проекта «Экология», будет размещена на официальном сайте проекта сохранимлес.рф.