Владивосток, 31 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Швейцарский режиссер, хореограф, актер и постановщик цирка дю Солей и церемоний закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи Даниэле Финци Паска записал видеообращение для жителей Приморья в преддверии первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Он рассказал о спектакле, который намерен показать во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

В цирке

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По словам маэстро, он представит трогательный спектакль-клоунаду «Белое на белом» на Приморской сцене Мариинского театра. Это история отношений актрисы и рабочего сцены, рассказанная в неповторимом стиле мастера — на стыке драмы и цирка — с легкостью, изяществом, вниманием к деталям и обилием сюрпризов. В спектакле, как в жизни, трагедия соседствует с комедией. Серьезная история о детских травмах, жестокости родителей, одиночестве и несправедливости прерывается клоунадой, заставляя вас сделать открытие — люди смеются и плачут по одним и тем же причинам.

В своем обращении, записанном накануне Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, Даниэле Финци Паска признается, что начал работать над спектаклем сразу после Олимпийских игр в Сочи.

«Белое на белом» — не такое уж простое шоу. Мы используем изощренные технологии. Мы все рассказываем одну и ту же историю, но каждый раз стараемся проникнуть еще немного глубже и глубже. Спектакль словно открывает двери в другой мир и позволяет каждому мечтать», — пояснил Даниэле Финци Паска.

Как сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке откроется спектаклем от японского режиссёра с мировым именем — Сатоси Мияги. Зрители увидят сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

Фестиваль пройдёт с 24 сентября по 9 октября.