Москва, 31 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Корректировки в сфере ЕГЭ присутствуют, но они были заранее проговорены, и в этом плане каких-либо новшеств не ожидается. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Никаких радикальных изменений не предполагается. На сайте Федерального института педагогических измерений уже размещены демонстрационные версии, кодификаторы и спецификации экзаменационных работ 2021−2022 учебного года. Там есть определенные корректировки, но они заранее прогнозируемые, о них неоднократно говорили», — сказал Семченко.

По его словам, в ведомстве планируют, что ЕГЭ в новом учебном году «будет проходить штатно, как в доковидную эпоху»: «Но мы можем предполагать, а реальное развитие событий может вносить свои корректировки».