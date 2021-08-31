Казань, 31 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Татарии более 150 компаний принимают участие в международном нефтегазохимическом форуме, который пройдет с 31 августа по 2 сентября на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо». В торжественной церемонии открытия форума приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, глава РТ Рустам Минниханов и другие почетные гости.

Jrsl.ca Нефтедобыча

Михаил Иванов в приветственной речи отметил, что нефтегазохимический форум много лет собирает крупнейших представителей топливно-энергетического комплекса, машиностроения и науки.

«Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития нефтегазовой и химической отраслей, цифровизации, импортозамещения. Уверен, что и в этом году форум пройдёт на высоком профессиональном уровне», — подчеркнул он.

В рамках форума планируется обсуждение ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрация новейших разработок и технологий, встречи промышленного и бизнес сообществ.

После официальной части почетные гости ознакомились с выставкой, организованной на полях форума. В экспозиции представлены современные оборудование и технологии, новейшие разработки предприятий в области нефтехимии, нефтедобычи и нефтепереработки.

ИА REGNUM напоминает, во Владивостоке в июле прошел пятый международный нефтегазовый форум-выставка.

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