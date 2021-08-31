Онгудайский район, Алтай, 31 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры в Республике Алтай установили личности мужчины и женщины, ранее ставших «героями» видеоролика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, возле Чуйского тракта они расписали синей краской камни надписями «Ты готов? К слиянию городов Вязьма — Новосибирск!».

Цитата со страницы в инстаграм Чагина Таханова instagram.com/t_chagin/ «Оставляем память... в истории... для поколений»

«Ими оказались жительница города Новосибирска и житель г. Вязьма, приехавшие в Республику Алтай с целью отдыха. В ходе дачи объяснений молодые люди рассказали, что раскаиваются в содеянном, совершили надписи не подумав, не хотели никого оскорбить и не знали об административной ответственности за подобные действия», — отметили в прокуратуре.

Туристы перечислили 7 тыс. рублей общественному движению «Чистый Алтай», которое занимается очисткой природы региона от мусора и удалением надписей и рисунков, которые оставляют на скалах гости.

Тем не менее, в отношении молодых людей вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Материалы направлены в административную комиссию Онгудайского района. Теперь туристам грозит штраф до 3 тыс. рублей.

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