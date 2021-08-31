Москва, 31 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» потратит $1 млрд на покупку долей Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, а также 4,5% акций совместного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба интернет-компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс. Такси

«Партнёры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси», — отметили в компании.

После покупки у Uber 4,5% акций доля «Яндекса» в совместном предприятии составит 71%. При этом учтены акции, зарезервированные для опционной программы.

Сделку на $1 млрд одобрили советы директоров обеих компаний, её закроют до конца года. Кроме того, в течение двух лет «Яндекс» может приобрести оставшуюся долю совместного предприятия у Uber за $1,8 млрд — $2 млрд.

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