Москва, 31 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Ситуация с ростом в России промышленного производства говорит о неустойчивости процесса экономического восстановления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в то время как в первом полугодии оборот розничной торговли в России вырос на 10,2%, промышленное производство выросло только на 4,4%.

Huskyherz Промышленность

«Промышленное производство с розничным товарооборотом связано скорее опосредованно, но это тоже не плохой индикатор неустойчивости процесса экономического восстановления, — сказал Ордов. — Инфляция в мире явно становится главной угрозой десятилетия, как минимум. Но, как ни парадоксально, ее легко победить очередным экономическим кризисом, а как сделать это без кризиса, остается загадкой. В свете 1 сентября хочется перефразировать присказку обучающихся в институте «от сессии до сессии живут студенты весело» на вполне актуальную и созвучную: «от кризиса до кризиса живут статисты весело». В сентябре-октябре «веселье» может снять как рукой, хотя розничный товарооборот продолжит съедать сбережения многих наших сограждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, с чем на самом деле в РФ связан рост оборотов розничной торговли.