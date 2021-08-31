Якутск, 31 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Якутии завершена акция по стимулированию вакцинации от COVID-19. Жители республики, до 30 августа поставившие обе прививки, участвовали в розыгрыше трёх автомобилей «Лада 4×4», написал телеграм-канал «Якутия».

NIAID Вакцинация

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Кроме автомобилей, которые были финальными призами, в республике каждую неделю разыгрывали два смартфона. Итоги розыгрыша огласили 31 августа на телеканалах «Якутия24» и НВК «Саха». Смартфоны получили жительница Якутска и женщина из села Куберганя Абыйского района республики. Новые автомобили за прививки выиграли якутянки из города Вилюйск и села Эльгяй Сунтарского района, а также мужчина из села Оленёк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае среди тех, кто поставил прививки, разыграют пять автомобилей и квартиру.