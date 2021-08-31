Варшава, 31 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка сообщил журналистам Polskie Radio 30 августа, что в его ведомстве в настоящее время готовят закон о национальных парках.

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Чиновник сообщил, что новый закон будет крупнейшим пакетом реформ национальных парков за последние 30 лет.

«Мы хотим, чтобы национальным паркам и заповедника в Польше было уделено ещё больше внимания. Для этого необходимо установить новые правовые рамки, которые позволят более эффективно защитить наше природное национальное наследие», — заявил он.

По словам Куртыки, законопроект предусматривает системные преобразования в деятельности национальных парков. Так, среди основных преобразований предусмотрено увеличение финансирования национальных парков из госбюджета на 50%. Кроме того, речь идёт о создании образовательных центров и образовательных туристических маршрутов в каждом из таких объектов.