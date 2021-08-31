Кемерово, 31 августа 2021, 10:39 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк поделился в своём Instagram кадрами, на которых запечатлена двойная радуга. Он отметил, что «с этого момента начнётся белая полоса».
«Согласно примете, увидеть две радуги на небе одновременно предвещает успех и удачное решение всех проблем. С этого момента начнется белая полоса — трудности исчезнут, отношения с окружающими людьми улучшатся, появятся новые интересные идеи. Хорошие изменения затронут почти все сферы жизни», — написал Середюк.
Подписчики главы города в комментариях к посту поделились своими фотографиями двойной радуги и впечатлениями от природного явления.