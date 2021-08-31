Кемерово, 31 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Мэр Кемерова Илья Середюк поделился в своём Instagram кадрами, на которых запечатлена двойная радуга. Он отметил, что «с этого момента начнётся белая полоса».

Алексей Боголюбов. Вёль. Радуга. 1887

«Согласно примете, увидеть две радуги на небе одновременно предвещает успех и удачное решение всех проблем. С этого момента начнется белая полоса — трудности исчезнут, отношения с окружающими людьми улучшатся, появятся новые интересные идеи. Хорошие изменения затронут почти все сферы жизни», — написал Середюк.

Подписчики главы города в комментариях к посту поделились своими фотографиями двойной радуги и впечатлениями от природного явления.