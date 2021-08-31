Минск, 31 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил киргизского президента Садыра Жапарова с «30-летием со дня провозглашения государственной независимости страны». Об этом 31 августа сообщила пресс-служба президента Белоруссии.«Эта дата ознаменовала начало нового этапа в истории киргизского народа, дала старт важным преобразованиям, направленным на обеспечение социально-экономического развития, мира и стабильности, повышение международного авторитета Киргизии», — уверен Лукашенко.

Gov.kg Садыр Жапаров

В официальном сообщении сказано также, что Лукашенко «выразил уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества, сложившиеся между двумя странами, будут и далее строиться в духе взаимного уважения, доверия, равноправного и конструктивного партнерства, прирастая прорывными идеями и успешными проектами».

Напомним, по данным официальной статистики Киргизии эта постсоветская республика не восстановила уровень развития Киргизской ССР.

О повышении международного авторитета свидетельствует в том числе отказ официального Минска выдавать киргизским властям заочно осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления экс-президента Курманбека Бакиева и представителей его окружения.

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