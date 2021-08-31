Москва, 31 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года в бюджет Москвы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) перечислено 757,3 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 августа сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем поступлений увеличился на 153,0 млрд рублей. Платежи по налогу на прибыль организаций за январь-июль 2021 года составили 656,1 млрд рублей, на 145,6 млрд рублей больше по сравнению с январем-июлем 2020 года.

«Поступления по специальным налоговым режимам, в том числе по упрощенной и патентной системам налогообложения, выросли на 42,0 млрд рублей и достигли 114,5 млрд рублей», — сказано в сообщении.