Воронеж, 31 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Дефицит водителей общественного транспорта наблюдается в Воронеже, это уже привело к существенному сокращению численности подвижного состава, выходящего на маршруты.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

Как сообщили «Вести-Воронеж», ежедневно на улицы города должны выходить около 1,2 тыс. автобусов, однако на маршруты фактически выходит не более 850, остальные остаются в автопарках. Причина — огромный дефицит водителей на городских маршрутах, речь идёт о нехватки нескольких сотен работников.

«Одна из причин дефицита кадров на рынке пассажирских перевозок — закрытые границы. На строительных площадках Воронежа не хватает рабочей силы, и водители маршруток массово переходят туда. Ещё одна причина — недостаточный уровень зарплат водителей. Стоимость проезда не повышалась уже более двух лет, а увеличить заработки, увеличивая количество рабочих смен — невозможно. Сейчас водитель в среднем получает 50−60 тыс. рублей за 12−5 смен в месяц. Но на стройках сегодня платят больше», — заявил председатель совета директоров компании «Автолайн» Дмитрий Крутских.

В управлении транспорта Воронежа пояснили, что кадровая ситуация осложняется именно летом, в период падения пассажиропотока. Свою роль сыграло и повышение требований к качеству пассажирских перевозок. Влиять на уровень зарплат у частных перевозчиков власти не могут, как не могут и снижать требования. По мнению ряда перевозчиков, выходом могли бы стать брутто-контракты: мэрия, получая все платежи пассажиров, оплачивает перевозчикам утвержденный контрактами объём работы в виде количества пройденных километров или рейсов вне зависимости от числа пассажиров. Еще один вариант — новое повышение стоимости проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа выросла с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному в октябре 2019 года. Увеличение тарифа власти объяснили необходимостью проведения масштабной транспортной реформой, пообещав полное обновление подвижного состава.

Добавим, что только за август 2021 года в Воронеже произошло несколько ЧП на общественном транспорте. 2 и 30 августа в центре города произошли две похожих аварии — водители автобусов не справились с управлением и въехали в препятствие, в обоих случаях причиной было названо плохое самочувствие водителя. 12 августа, также в центре города, взорвался автобус, в результате погибли два человека и пострадали 24, точная причина пока не названа. Наконец, 27 августа на ходу загорелся автобус с пассажирами — людей эвакуировали, никто не пострадал. Известно, что сгоревший автобус был выпущен в 2019 году, перевозчик эксплуатировал его несколько месяцев.