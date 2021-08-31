Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Группа мигрантов устроила драку на ножах и вилках в кафе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате троим участникам конфликта понадобилась медицинская помощь, а одному из них — госпитализация, сообщает 31 августа агентство «Оперативное прикрытие».

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Конфликт между посетителями кафе на проспекте Косыгина, 25, произошел вечером 30 августа. В какой-то момент участники перепалки перешли от слов к делу и схватили со столов вилки и ножи.

В результате драки ранения получили трое граждан Узбекистана в возрасте от 29 до 39 лет. Двое из них после оказанной медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, а третий остался под присмотром медиков в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.