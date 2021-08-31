Уфа, 31 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Девять человек, в том числе один ребенок, были эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Moscow.mchs.gov.ru Пожар на крыше дома

Сообщается, что в г. Стерлитамак в жилом многоквартирном доме вспыхнул пожар. Огонь повредил домашнее имущество.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожала эвакуировано девять человек, из них один ребёнок. Пострадавшего мужчину 1959 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в текущем году в Башкирии произошло 8124 пожара во время которых погибли 156 человек.

Так, 30 августа в Учалинском районе во время пожара в доме погибла женщина 1965 года рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожаров в жилых домах погибли двое мужчин.