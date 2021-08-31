Лондон, 31 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Около 10 млн фунтов стерлингов ($13,7 млн) в течение следующих пяти лет потратят на чистку улиц городов Британии от жвачки компании по производству жевательной резинки. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Жвачка

Как рассказала министр окружающей среды Великобритании Ребекка Поу, слова которой приводит пресс-служба возглавляемого ею ведомства, эти денежные средства должны быть направлены на чистку от жвачки загрязненных последней исторических мест, а также на организацию акций, которые будут призывать людей не бросать жвачку на улицах городов.

«Пятна от выброшенной жевательной резинки — это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru стало известно, что отказаться от использования пластиковой посуды готовы 82% жителей России, однозначно готовы — 44%, скорее готовы — 38%.