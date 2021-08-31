Нарьян-Мар, 31 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе экс-начальника территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подозревают в получении крупной взятки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР, подозреваемый в 2020 году склонил предпринимателя к передаче ему 200 тысяч рублей за бездействие в случае выявления административных правонарушений в области промышленной безопасности при проверках опасных производственных объектов по добыче нефтепродуктов.

Напомним, что в июле текущего года подозреваемого при получении взятки за совершение аналогичных действий задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Взятка в 200 тысяч стала дополнительным эпизодом дела. В ходе допроса подследственный признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявили самое большое за 8 лет количество коррупционных преступлений.