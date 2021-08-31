Чувашия разработала инфраструктурные проекты на 50 млрд рублей
Чебоксары, 31 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Чувашия может получить 8 млрд рублей в виде инфраструктурных кредитов на масштабную модернизацию тепловых сетей и водоснабжения в ряде муниципальных образований. Всего в регионе разработаны проекты на 50 млрд рублей. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на третьем этапе региональной конференции «Единой России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.
В своём выступлении глава Чувашии сделал акцент на «тезисах, с которыми выступил президент России Владимир Путин». И в числе приоритетных направлений выделил возможность получения инфраструктурных кредитов на реализацию масштабных проектов.
По его словам, на первом этапе планируется предусмотреть более 8 млрд рублей. Эти средства потребуются, в частности, на запуск масштабной реконструкции тепловых сетей в Шумерле и Алатыре, обновление системы водоснабжения в Батырево и Шемурше, а также создание системы очистных сооружений.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета, руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов заявил, что на развитие микрорайона Университет-2 в Чебоксарах планируется получить более 300 млн рублей инфраструктурных облигаций.