Чебоксары, 31 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Чувашия может получить 8 млрд рублей в виде инфраструктурных кредитов на масштабную модернизацию тепловых сетей и водоснабжения в ряде муниципальных образований. Всего в регионе разработаны проекты на 50 млрд рублей. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на третьем этапе региональной конференции «Единой России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

В своём выступлении глава Чувашии сделал акцент на «тезисах, с которыми выступил президент России Владимир Путин». И в числе приоритетных направлений выделил возможность получения инфраструктурных кредитов на реализацию масштабных проектов.

«Они направлены на масштабные проекты, которые должны реализовываться в Чувашской Республике. На сегодняшний день нами подготовлены 37 проектов на общую сумму более чем 50 млрд рублей. Конечно, такие средства одновременно мы не получим со стороны федерального бюджета», — сказал Олег Николаев.

По его словам, на первом этапе планируется предусмотреть более 8 млрд рублей. Эти средства потребуются, в частности, на запуск масштабной реконструкции тепловых сетей в Шумерле и Алатыре, обновление системы водоснабжения в Батырево и Шемурше, а также создание системы очистных сооружений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета, руководитель строительной компании «ТУС» Николай Угаслов заявил, что на развитие микрорайона Университет-2 в Чебоксарах планируется получить более 300 млн рублей инфраструктурных облигаций.