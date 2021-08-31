Уссурийск, Приморский край, 31 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Уссурийске Приморья проведут эксперимент, в результате которого первоклассники смогут перейти в третий класс после года обучения.

Mil.ru Первоклассники

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В трёх школах Уссурийского городского округа набрали первоклашек по программе «Эффективная школа». Но попасть в такой классе смогли не все — дети проходили специальную диагностику.

Тест включает 12 письменных заданий и два — на развитие речи. Будущим первоклассникам предлагали по картинкам составить рассказ и пообщаться с учителем. На эту работу отводилось 40 минут. После чего будущие первоклассники проходили собеседование с педагогом-психологом.

По результатам тестирования на программу «Эффективная школа» попали 28 человек. Поступив в первый класс, дети закончат сразу второй.

По словам педагогов, до декабря дети учатся по программе 1 класса. Потом — независимая диагностика. С января осваивают второй класс, в апреле диагностика, и дети переходят в 3 класс.

Отмечается, что начальная школа за три года была и раньше. Но тогда дети из 3 класса переходили в 5-й. Теперь программу изменили. Новый проект реализуют несколько приморских школ, сообщает ОТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, представители американской Национальной ассоциации образования США как на федеральном уровне, так и на уровне штата подали в суд на жительницу штата Род-Айленд за желание узнать, что будут преподавать ее дочери в школе.